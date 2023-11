Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae Elodie in concerto al Palapartenope di Napoli. Durante l’esibizione, la Di Patrizi ha perso l’extension e la sua reazione è stata epica.

Elodie perde l’extension durante il concerto

Sabato 18 novembre 2023, Elodie si è esibita in concerto al Palapartenope di Napoli. La cantante, felice di tornare a cantare dal vivo, ha regalato ai fan emozioni uniche. Durante l’esibizione, però, ha avuto anche un piccolo incidente di percorso che ha divertito i presenti: ha perso le extension.

La reazione di Elodie alla perdita delle extension

Nel bel mezzo del concerto a Napoli, Elodie ha perso le extension. Si stava esibendo in una coreografia insieme al corpo di ballo, quando ha visto volare ciocche dalla sua testa. La Di Patrizi si è portata una mano alla bocca ed è scoppiata a ridere, ma ha tranquillamente portato avanti al performance.

Elodie: il video in cui perde le extension è virale

Il video in cui Elodie perde le extension durante il concerto a Napoli è diventato virale. Diverse le didascalie ironiche dei fan, come: “Quando pensi che il parrucchiere che viene a casa per 5 euro per shampoo, tinta e piega di faccia un bel lavoro“.