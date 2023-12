Elodie risponde alle polemiche per la gonna con il maxi spacco: le sue parole

Eloide ha replicato alle recenti polemiche che l’hanno investita per lo spacco vertiginoso da lei sfoggiato durante uno dei suoi ultimi concerti.

Elodie: lo spacco vertiginoso

Elodie è stata travolta da una vera ondata di polemiche per la minigonna con spacco vertiginoso da lei sfoggiata durante uno dei suoi ultimi converti. Da giorni i video della sua esibizione con la minigonna in questione stanno facendo il giro della rete e infine Elodie ha deciso di replicare affermando: “La tengo como todas”.

La risposta della cantante altro non è che una citazione da parte di Laura Pausini che, ad un suo concerto in Perù nel 2014, mostrò più del dovuto in pubblico a causa di un suo problema al vestito. In tanti sui social hanno apprezzato l’ironia con cui Elodie ha messo a tacere i commenti sul suo conto e si chiedono se alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi. Già in passato la cantante è stata bersagliata di critiche per i suoi abiti succinti e provocanti e lei ha replicato a questo genere di polemiche affermando: “Sono una donna libera, mi piace il mio corpo e mi piace mostrarlo. Ho fatto la cubista per tantissimi anni quindi figuriamoci, sono abituata, me ne hanno dette di tutti i colori. Io sono una smandrappata orgogliosa, però mi dispiace di quanto la libertà femminile metta in crisi questi uomini piccoli, confusi, spaventati”.