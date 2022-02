Elodie seduce in rosso, i fan: “Sei bellissima”

Elodie ha stregato i fan con il suo look total red e ha fatto il pieno di like sui social.

Elodie è tornata a sedurre i fan dei social in abito rosso: la cantante ha mostrato il suo look con una foto che ha rapidamente fatto il pieno di like.

Elodie in rosso: la foto

Sui social Elodie ha postato una foto del suo look total red che ha fatto il pieno di like tra i fan, stregati dalla bellezza della cantante.

Nell’immagine Elodie indossa una camicia in seta parzialmente sbottonata e una minigonna a portafoglio.

La cantante oggi sembra essere felice e serena dopo la rottura da Marracash e più volte è stata avvistata in compagnia del modello Davide Rossi, sua presunta nuova fiamma. Nonostante i due siano stati più volte avvistati insieme e in atteggiamenti intimi, Elodie ha preferito non confermare le voci in merito alla loro presunta liaison.

Elodie è single?

La cantante si è recentemente confessata a proposito della sua vita privata affermando:

“Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo”.

A quanto pare lei e Marracash avrebbero chiuso pacificamente il loro rapporto e in tanti tra i fan sognano che prima o poi i due tornino insieme. Sulla questione Elodie sembra escluderlo per certo: “Per me lui continua a essere famiglia. Come mai è tra noi è finita? Le crisi sono le mie ma poi le subiscono anche gli altri di riflesso”, ha confessato la cantante.