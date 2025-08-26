Emanuela Fanelli, chi è la conduttrice della Mostra del Cinema di Venezia?

Emanuela Fanelli, tra cinema e palcoscenico: chi è la conduttrice della Most...

Emanuela Fanelli, tra cinema e palcoscenico: chi è la conduttrice della Most...

La Mostra del Cinema di Venezia non è solo il palcoscenico dei grandi film e delle star internazionali, ma anche delle figure che ne guidano e accompagnano il pubblico durante l’evento. Quest’anno, a catturare l’attenzione è Emanuela Fanelli, scelta come conduttrice. Ma chi è davvero questa professionista, e qual è il percorso che l’ha portata a calcare il prestigioso tappeto rosso del Lido?

Venezia pronta per l’82ª Mostra del Cinema

Il Lido si prepara ad accogliere l’82ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, con cinque film italiani in concorso. Le sale e il red carpet stanno completando gli allestimenti tra il Palazzo del Casinò e il Palazzo del Cinema, mentre davanti all’Hotel Excelsior le prime star italiane e internazionali iniziano ad arrivare.

Tra queste, la conduttrice della serata inaugurale, l’attrice Emanuela Fanelli, ha fatto il suo ingresso elegante alla darsena dell’Excelsior, accolta dal direttore della Mostra, Alberto Barbera. La giornata vedrà anche l’arrivo del regista premio Oscar Paolo Sorrentino, pronto a inaugurare il festival con il suo nuovo film, La Grazia, in concorso.

Da madrina a conduttrice: un ruolo storico per Emanuela Fanelli

Per Emanuela Fanelli, l’esperienza veneziana segna un cambiamento significativo: abbandonando il ruolo tradizionale di madrina, l’attrice romana diventa la prima conduttrice ufficiale della kermesse, guidando sia la serata di apertura sia quella di chiusura, fino alla consegna dei Leoni d’Oro.

La scelta terminologica riflette l’intento del festival di superare vecchie distinzioni di genere e Fanelli, con il suo consueto humor, ha commentato la novità ironizzando sulla possibile occasione mancata per battute ancora più piccanti.

Emanuela Fanelli, chi è la conduttrice della Mostra del Cinema di Venezia?

Classe 1986, Fanelli ha costruito la sua carriera tra teatro, cinema e televisione, vincendo due David di Donatello negli ultimi anni, tra cui uno per il ruolo in C’è ancora domani. Dopo il debutto cinematografico nel 2015 con Non essere cattivo di Claudio Caligari, ha lavorato con registi come Paolo Virzì e Laura Morante, partecipando anche a programmi televisivi e radiofonici, da Una pezza di Lundini a 610 su Rai Radio 2.

Al Lido ha sfoggiato un look raffinato firmato Giorgio Armani: tailleur pantaloni in denim grigio scuro, canotta in seta bianca e accessori sobri ma eleganti. L’attrice, nota per il suo equilibrio tra comicità pungente e intensità drammatica, ha mostrato un beauty look luminoso, valorizzando labbra appena rosate e onde biondo caldo.

Fanelli rappresenta così un volto nuovo ma solido della Mostra, pronta a raccontare nel suo monologo d’apertura il significato del cinema.