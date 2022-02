Emma Marrone si è sfogata via social contro Davide Maggio, che ha criticato le sue calze a rete a Sanremo 2022.

Emma Marrone contro Davide Maggio

Attraverso una serie di stories infuocate Emma Marrone si è scagliata contro Davide Maggio, che in una diretta social l’ha criticata aspramente per il suo look di Sanremo 2022 affermando che avesse “gambe troppo importanti per le calze a rete”.

Nel suo sfogo via social Emma Marrone ha replicato:

“Buongiorno a tutti dal Medioevo, col body shaming con un linguaggio politically correct che non so se è più imbarazzante o noioso. mi rivolgo soprattutto alle ragazze, quelle giovanissime. Evitate di ascoltare ragionamenti del genere, il vostro corpo perfetto così com’è e dovete amarlo, rispettarlo e soprattutto vi dovete vestire come vi pare. (…) mostratele queste gambe importanti (…) è ancora necessario parlare di femminismo, di donne e di rispetto per le donne”, ha tuonato Emma, e ancora: “Le persone dimenticano che le parole hanno un peso specifico e un peso importante (…) le persone non si rendono conto che magari c’è qualcuno che legge ed è molto fragile e rischia di cadere in un buco nero senza fine.

Tutto questo è stato molto imbarazzante, lo devo dire”.

Emma Marrone: i fan

In tanti sui social tra fan, amici e colleghi hanno lodato Emma Marrone per le sue parole e molti si chiedono se Davide Maggio chiederà pubblicamente scusa per le parole da lui utilizzate durante la diretta via social. Al momento sulla questione non vi sono conferme o ulteriori dettagli.

Emma Marrone: il rapporto con il corpo

Senza nascondere di aver imparato tardi a convivere con il proprio corpo e la propria bellezza, Emma Marrone ha sempre intimato alle sue fan di fare lo stesso, ossia di amare il proprio corpo e di rispettarlo.

A una fan via social la cantante ha scritto: “Ragazza cara sono le imperfezioni a fare la differenza. Bisogna lavorare sul proprio carisma e sulla propria energia. Se stiamo bene con noi stessi, non sentiremo il bisogno di mostrare ciò che non siamo”.