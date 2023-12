Scherzo finisce in tragedia ad Empoli, suona il campanello di una casa e vien...

Scherzo finisce in tragedia ad Empoli, suona il campanello di una casa e vien...

Tragedia ad Empoli: ragazzino di 15 anni suona il campanello di una casa per scherzo e viene accoltellato da un uomo di 39 anni.

Un ragazzino di 15 anni suona il campanello di una casa per fare uno scherzo e viene accoltellato: il tragico episodio si è consumato a Empoli. A seguito dell’accaduto, il responsabile dell’aggressione compiuta con un’arma da taglio – identificato come un uomo di 39 anni – è stato denunciato.

Empoli, suona il campanello di una casa per scherzo e viene accoltellato

L’adolescente ferito dal 39enne era in compagnia di un gruppetto di coetanei quando ha fatto lo scherzo che, seppur fastidioso, era certamente innocuo.

Poco dopo aver suonato il campanello di una abitazione situata nel comune toscano in provincia di Firenze, il ragazzino è stato raggiunto dall’uomo che, a quanto si apprende, è sceso in strada con un coltello da cucina per inseguire i giovani.

Durante l’inseguimento, il 39enne incensurato è riuscito a colpire e ferire uno dei membri del gruppo.

Uomo di 39 anni incensurato denunciato

L’aggressore è stato rintracciato dai carabinieri poco dopo che si era verificata la vicenda ed è stato denunciato per lesioni personali aggravate.

Per quanto riguarda il 15enne pugnalato, il ragazzino ha riportato una ferita da arma da taglio all’addome. Dopo essere stato accoltellato, l’adolescente è stata soccorso e trasportato all’ospedale San Giuseppe di Empoli dove è stato medicato e poi dimesso a distanza di alcune ore dal suo arrivo presso la struttura sanitaria.