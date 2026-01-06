Epifania di festa a Castelbuono: in Piazza Margherita Fiasconaro ha offerto un panettone artigianale da 50 kg: tradizione, comunità e dolcezza per salutare le festività natalizie nel cuore delle Madonie

Per la Befana, Piazza Margherita a Castelbuono si è trasformata in un luogo di festa e condivisione per salutare insieme il periodo delle festività natalizie.

Fiasconaro, panettone artigianale da 50 kg

Nicola Fiasconaro, insieme a tutta l’azienda Fiasconaro, dopo i fasti dell’apertura del primo pop store a New York è voluto tornare all’ovile, al di qua dell’Oceano per essere presente per un momento simbolico e conviviale: il taglio di un panettone artigianale da 50 kg, che è stato offerto in degustazione a tutti i cittadini di Castelbuono e ai partecipanti.

«Dopo aver trascorso gli ultimi mesi a New York, impegnato nel lancio del primo pop up store Fiasconaro, un’esperienza straordinaria che ci ha permesso di portare i sapori più autentici della Sicilia nel cuore del mondo – ha commentato Nicola Fiasconaro – ho voluto festeggiare con tutti i nostri concittadini la chiusura delle festività natalizie.

È qui a Castelbuono, infatti, che risiedono le nostre radici, la nostra identità e l’ispirazione che continua a guidare ogni nostro lavoro. Condividere questo momento con tutti loro è il modo più bello per concludere un periodo intenso e ricco di emozioni».

La collaborazione con Promomadonie Sicilia

L’iniziativa si è svolta con la collaborazione dell’Associazione Culturale Promomadonie Sicilia, realtà impegnata nella promozione culturale, turistica e territoriale delle Madonie, il cui obiettivo principale è rafforzare l’identità del territorio madonita e favorire occasioni di aggregazione e visibilità per la comunità locale.

Un appuntamento aperto a tutti per salutare le festività nel segno della tradizione e del legame tra Fiasconaro e Castelbuono, con una dolce sorpresa dedicata ai più piccoli.