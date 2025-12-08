Tragedia nel lago di Como: una giovane è stata trovata morta nelle acque del comune di Tremezzina, dopo essere risultata dispersa nel pomeriggio di domenica.

Era scomparsa da ore: 23enne trovata morta nel lago di Como

Una giovane di 23 anni è stata ritrovata senza vita nelle acque del lago di Como, a Tremezzina, dopo essere risultata dispersa nel pomeriggio di domenica 7 dicembre.

Come riportato da Qui Como, il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da Torino a circa 12 metri di profondità, nei pressi di un pontile dove erano stati precedentemente rinvenuti alcuni suoi effetti personali.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. Le operazioni di ricerca erano iniziate subito dopo la segnalazione, coinvolgendo carabinieri, guardia costiera e vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, con mezzi navali e unità di superficie che hanno perlustrato l’area circostante il pontile prima dell’arrivo dei sommozzatori.

23enne trovata morta nel lago di Como: area blindata per le indagini

Al momento le cause della morte non sono state rese note e le circostanze che hanno portato la giovane in acqua restano sconosciute. Non è chiaro se si tratti di un incidente o di altre circostanze, e nessuna ipotesi è stata esclusa. Stando a quanto dichiarato da Leggo, la ragazza era in cura presso un centro psicosociale, dettaglio che sarà valutato nel corso delle indagini.