Erba, incidente tra auto e treno: un morto

L'incidente è avvenuto stamattina tra Merone ed Erba. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto

Un terribile incidente è avvenuto questa mattina ad Erba, in provincia di Como, Lombardia. Un auto è stata completamente travolta da un treno in corsa. Il conducente alla guida della vettura non ce l’ha fatta.

Incidente tra la stazione di Merone e la stazione di Erba

Il tutto è avvenuto intorno alle 9:00 circa di questa mattina, 22 gennaio 2022. L’auto stava percorrendo un passaggio a livello, quando ad un certo punto, un treno regionale ha colpito in pieno il veicolo. Il conducente dell’automobile aveva 57 anni ed è morto sul colpo. A bordo dell’auto anche un giovane di 24 anni che fortunatamente è solo ferito, ma in modo lieve.

Incidente tra Merone ed Erba: i soccorsi

Sul posto è subito accorsa la polizia di stato, suportata dal 118 munito di elisoccorso, ed infine i vigili del fuoco. Sebbene i sanitari abbiano fatto di tutto per rianimare il 57enne non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente hanno lavorato le forze di polizia per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se qualcosa non ha funzionato in quell’istante o si è trattato di una distrazione o un malore.

Concluso da poco l’intervento dei #vigilidelfuoco a Erba per lo scontro tra un’auto e un treno ad un passaggio a livello: deceduto l’uomo a bordo del veicolo, illesi i passeggeri sul convoglio #22gennaio #Como pic.twitter.com/1e66NgwvjF — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 22, 2022

Incidente tra Merone ed Erba: il treno coinvolto

Il treno coinvolto nell’incidente è il regionale 1617 di Trenord. La linea che segue è la Milano Cadorna-Asso. Come riporta il Corriere della Sera, l’incidente è avvenuto tra la stazione di Merone e la stazione di Erba.

Trenord ha informato che la circolazione tra Milano Cadorna e Merone è regolare, da Merone in poi, invece, ci sarà un bus sostitutivo che fermerà regolarmente alle altre stazioni.