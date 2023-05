Erdogan si riconferma presidente in Turchia: mandato di 5 anni

Recep Tayyip Erdogan si riconferma presidente della Turchia anche per i prossimi 5 anni: battuto Kemal Kiliçdaroglu

Mai negli ultimi anni la leadership in Turchia di Recep Tayyip Erdogan era stata messa così in crisi. Kemal Kiliçdaroglu ha costretto il presidente uscente al secondo turno delle elezioni, ma non ce l’ha fatta a spodestarlo.

Turchia, Erdogan ha vinto le elezioni: presidente per altri 5 anni

La Turchia è divisa quasi a metà, ma è quel “quasi” che ha fatto la differenza in favore di Recep Tayyip Erdogan nel secondo turno delle elezioni in Turchia. Il presidente uscente si riconferma al potere anche per i prossimi cinque anni con il 52,2% dei voti. Lo sfidante Kemal Kiliçdaroglu si è fermato al 47,8%: “Continueremo la nostra lotta, la marcia continua.”

Le parole di Erdogan: i festeggiamenti dopo la vittoria

Erdogan ha festeggiato la vittoria salendo sul tetto di un bus dal quale ha tenuto un breve discorso: “La nostra gente ci ha dato ancora fiducia, sarà il secolo della Turchia.” Per lui si è trattato comunque di una vittoria, ma mai come in questo momento storico la leadership del sultano è stata minacciata segno che, forse, la percezione della popolazione verso il presidente sta cambiando.