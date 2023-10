Eros Ramazzotti, il cantante compie 60 anni. La lettera della figlia Aurora: "Grazie per la vita che mi hai dato"

Eros Ramazzotti ha raggiunto un traguardo importante. Il cantante classe 1963 che in oltre 40 anni di carriera ha donato al mondo successi come “Terra Promessa”, “Stella Gemella”, “Cose della vita” o ancora “Un’emozione per sempre”, ha compiuto 60 anni. Ed è per questa occasione tanto speciale che la primogenita Aurora ha dedicato al padre la più dolce delle lettere e che è stata pubblicata su “Il Corriere della Sera”: “Non esiste un’altra persona al mondo in grado di emozionarmi come fai tu”, ha scritto la figlia.

Eros Ramazzotti, la figlia Aurora scrive una lettera commovente per il 60esimo compleanno

Aurora ha raccontato ciò che rappresenta per lei la figura del padre:

“Chiunque abbia l’occasione di toccare con mano la bontà del tuo cuore è davvero fortunato. Sei la persona più generosa che conosca. La tua gentilezza e la tua umiltà sono un esempio per tutti, in un’epoca dove regna l’arroganza ed il menefreghismo. Se sono un’inguaribile romantica è anche grazie al fatto che sei stato e sei la colonna sonora della mia vita”.

Oggi è molto cambiata e anche lei sta vivendo la gioia e la sfida di essere la mamma del piccolo Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza: “Quando si è bambini i nostri genitori sembrano indistruttibili. Forti, risolti, autoritari, dei punti di riferimento irremovibili, in grado di calmarci nel caos della vita e di sconfiggere il mostro sotto al letto. Gli anni che avanzano, però, ci portano sempre più vicini alla consapevolezza che nessuno è invincibile e che ognuno naviga questa vita al meglio che può. Anche i nostri supereroi personali”.

La compagna Dalila Gelsomino: “Sei uno dei regali che ho ricevuto dalla vita”

Anche la compagna Dalila Gelsomino ha fatto una dedica a Eros Ramazzotti per i suoi 60 anni. In una serie di stories su Instagram, Dalila ha scritto: “Quando riconosco i regali che ho ricevuto dalla vita, tu inevitabilmente sei uno di quelli. Oggi ti celebro per chi sei più che per chi rappresenti. Perché chi rappresenti lo sanno tutti, ma chi sei lo sappiamo in pochi. E perché rimanere chi sei nonostante l’immensità che rappresenti è quello che più ti valorizza in assoluto. Auguri grande uomo”.