Tina Turner, il ricordo di Eros Ramazzotti: "Perdiamo una persona straordinaria"

Sembra difficile ancora da credere, ma purtroppo è successo: Tina Turner è scomparsa il 24 maggio del 2023 all’età di 83 anni dopo aver regalato al mondo in circa 60 anni di carriera la sua meravigliosa e potente voce, rendendola una diva indiscussa della musica rock. A poche ore di distanza è arrivato il post di cordoglio di Eros Ramazzotti. Il cantante ha ricordato Tina con parole davvero molto commoventi.

Eros Ramazzotti ha ricordato Tina Turner condividendo per l’appunto un video nel quale è possibile ascoltare una brevissima dichiarazione della cantante, intervallata da immagini sull’incisione del brano “Cose della vita”, portato al successo dai due artisti nel 1997:

“Sono profondamente scosso dalla notizia della scomparsa di una delle più grandi artiste di tutti i tempi, una grande donna , un’icona mondiale. Tina è stata per tutti noi un simbolo sotto ogni forma, artistica e umana. Perdiamo il meglio, una persona straordinaria. Ciao Tina, ti sarò sempre riconoscente. Eros“. Anche la figlia Aurora si è unita al cordoglio pubblicando una storia su Instagram nella quale ha scritto: “Ciao Icona”.

So deeply sad to hear about Tina Turner’s passing… I loved her version of Proud Mary! It was different and fantastic. I was also so happy because she chose my song and it was her breakthrough record. pic.twitter.com/pH1Qt8u25Y

— John Fogerty (@John_Fogerty) May 24, 2023