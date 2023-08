Eros Ramazzotti: la dedica a Dalila attira gli hater

Eros Ramazzotti ha condiviso sui social una dolce dedica alla nuova fidanzata Dalila Gelsomino. Le parole dell’artista e lo scatto al miele ha attirato l’attenzione degli hater.

Una coppia abbracciata, occhi negli occhi: questo è quanto raffigura lo scatto condiviso da Eros Ramazzotti su Instagram. Il cantante è stato immortalato mentre guarda in modo sognante la nuova fidanzata Dalila Gelsomino. La foto è accompagnata da una dedica al miele che ha scatenato gli hater.

A didascalia dello scatto, Ramazzotti ha scritto:

“Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura. Ti amo“.