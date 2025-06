L’Etna, uno dei vulcani più attivi e affascinanti d’Europa, torna a manifestare la sua forza con una nuova violenta eruzione. Questa ripresa, caratterizzata da esplosioni moderate e un aumento del tremore vulcanico, attira l’attenzione degli esperti e della popolazione locale. Monitorato costantemente dall’Osservatorio Etneo dell’INGV, il vulcano offre uno spettacolo naturale potente, ma sotto stretto controllo per garantire la sicurezza della zona circostante.

Gli ultimi aggiornamenti riguardanti la situazione del vulcano e l’attività dell’aeroporto.

Eruzione Etna in corso: comunicato ufficiale

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Etneo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania, nel comunicato delle 12, la dinamica eruttiva di oggi sarebbe stata innescata da un flusso piroclastico, con ogni probabilità causato dal cedimento di materiale instabile lungo il versante nord del cratere di Sud-Est.

Dalle prime analisi visive, il materiale incandescente non avrebbe superato il margine della Valle del Leone. In concomitanza con questo fenomeno, l’attività esplosiva del cratere si è intensificata, evolvendo in fontane di lava.

I dati raccolti indicano un forte incremento del tremore vulcanico, con epicentro localizzato nell’area del cratere di Sud-Est. Anche l’attività infrasonica risulta particolarmente elevata, con eventi localizzati nella stessa zona. Inoltre, il segnale di deformazione registrato dalla stazione di monitoraggio DRUV conferma il proseguimento della variazione iniziata con l’attivazione del fenomeno. Le altre reti geodetiche, al momento, non mostrano anomalie significative.

Eruzione Etna in corso: situazione aggiornata per l’aeroporto

La situazione viene costantemente sorvegliata: secondo le previsioni, una possibile nube di cenere, qualora si formasse, si dirigerebbe verso Sud Ovest. Al momento, l’aeroporto di Catania rimane pienamente operativo. Per i voli è tuttora in vigore l’allerta arancione emessa dall’INGV.

L’INGV-OE di Catania ha aggiornato l’avviso per l’aviazione (VONA), confermando il livello arancione e sottolineando che l’attività è concentrata nella zona sommitale del più grande vulcano attivo d’Europa. Attualmente, questa fase eruttiva non interferisce con le operazioni dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.