Esonerato Eziolino Capuano e su whatsapp un calciatore gli scrive: “Che figura di m***”

Esonerato per la terza volta il mister Eziolino Capuano e dopo l'annuncio del Messina su whatsapp un calciatore gli scrive: “Che figura di m***”

Sicilia amara e calcio amarissimo per Eziolino Capuano che viene esonerato dal Messina e su whatsapp un calciatore gli scrive: “Che figura di m***, fai pena”. Il tecnico incappa nel suo terzo esonero e fra i commenti a margine dell’annuncio social sul fatto appare lo screenshot di David Milinkovic che non è esattamente un esercizio di dolce stil novo.

Capuano esonerato e su whatsapp un calciatore usa parole molto forti: “Fai pena”

Insomma, cosa ne pensi il difensore serbo del suo ex mister è stato abbastanza evidente, così evidente che lo stesso Capuano ha voluto pubblicare quella amorevole frase in mezzo ai commenti sotto il post ufficiale della società. Prima che dal Messina Capuano era stato già esonerato da Avellino e Potenza e Messina e si era dimesso a tempi di record dal Foggia.

Dal 15 dicembre il 56enne tecnico salernitano non è più il mister della città sullo stretto, era subentrato a Salvatore Sullo sulla panchina del Messina lo scorso 11 ottobre. A Capuano toccava il compito, invero arduo, di risollevare la squadra dal fondo della classifica del girone C della serie omonima. In due mesi Capuano è riuscito a far si che il Messina, da ultimo che era, balzasse… sempre all’ultimo posto assieme alla Vibonese.

Una striscia, la sua, degna di un’ecatombe: 5 sconfitte e un pareggio nelle ultime 6 partite. E la squadra ha comunicato l’avvicendamento via social: “La guida tecnica della prima squadra è affidata momentaneamente a Ezio Raciti, allenatore della Primavera. A Capuano e al suo staff i migliori auguri per le fortune professionali nel prosieguo della carriera”. E a corredo dei post delusi dei tifosi è arrivato anche lo screen del messaggio whatsapp Milinkovic, reduce dal covid e dall’esclusione dalla rosa proprio ad opera di Capuano.