Esplode la batteria di un monopattino elettrico in carica: incendio ad Afragola

La batteria esplode e il monopattino elettrico causa un incendio: paura ad Afragola, nell'hinterland napoletano, dove una casa è andata a fuoco.

Esplode la batteria di un monopattino elettrico mentre era in ricarica: casa in fiamme ad Afragola, nell’hinterland di Napoli.

Incendio ad Afragola a causa di un monopattino elettrico

Nella notte tra lunedì e martedì 5 aprile ad Afragola, in provincia di Napoli, è divampato un incendio a causa di un monopattino elettrico. Le fiamme hanno avvolto l’appartamento del civico 27 di via Giuseppe Mazzini in poco tempo, svegliando i residenti.

Il tutto è avvenuto attorno alle due di notte, quando è giunta la segnalazione dell’incendio.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, e i Carabinieri per coordinare l’evacuazione e i soccorsi. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito, ma solo molta paura.

Le dinamiche dell’incendio: il monopattino in carica

Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’incendio sia stato causato dallo scoppio della batteria elettrica di un monopattino, messo sotto carica probabilmente prima di andare a dormire.

I rilievi sono ancora in corso: da capire con esattezza se lo scoppio della batteria sia stato causato da un malfunzionamento o da altro.

Le batterie di molti monopattini elettrici moderni hanno un voltaggio tra i 12 ed i 48 volt, e dunque sono potenzialmente pericolose anche in caso di grave sovraccarico o malfunzionamento.