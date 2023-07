Estate 2023: 5 festival da non perdere in Piemonte

Estate 2023: 5 festival da non perdere in Piemonte

A luglio e agosto la stagione dei festival musicali estivi entra nel vivo anche in Piemonte: del resto, la regione sabauda, oltre a offrire spettacolari viste panoramiche e prelibatezze culinarie, è anche una delle più vivaci, per ciò che concerne la scena musicale. Durante l'estate piemontese, t...

A luglio e agosto la stagione dei festival musicali estivi entra nel vivo anche in Piemonte: del resto, la regione sabauda, oltre a offrire spettacolari viste panoramiche e prelibatezze culinarie, è anche una delle più vivaci, per ciò che concerne la scena musicale. Durante l’estate piemontese, tante le kermesse e manifestazioni con eventi e concerti durante tutta la stagione: è il caso di Hiroshima Sound Garden, che a Torino dal 6 giugno al 26 settembre ospiterà artisti come Meg, Dente e Nada. Al Borgate dal Vivo Festival, rassegna culturale e musicale che coinvolge tutto il territorio piemontese dal 1 luglio al 2 settembre, ci saranno la Bandabardò (a Saluzzo il 25 luglio), Tricarico (a Rivalta il 9 agosto) e gli Africa Unite (il 3 settembre a Rivera).

Per gli appassionati di musica elettronica, i festival in Piemonte da non perdere sono però quelli che si svolgono in un solo weekend: un’esperienza immersiva di qualche giorno dove poter gustare i migliori live e dj set di artisti internazionali in tour in Italia. Da Torino al Monferrato, passando per Collegno e la sponda piemontese del Lago Maggiore, notizie.it ha selezionato i 5 festival da non perdere quest’estate in Piemonte.

Apolide Festival

Il leggendario APOLIDE FESTIVAL si appresta a celebrare la sua ventesima edizione dal 20 al 23 luglio 2023. Nonostante le difficoltà, il festival si rinnova e si sposta in due nuovi luoghi: il Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (TO) per i concerti principali e il Magazzino sul Po per gli entusiasmanti aftershow elettronici. Organizzato dall’Associazione To Locals ETS, anche quest’anno il festival conserva il suo spirito indipendente e creativo, offrendo una lineup eclettica con oltre 50 artisti internazionali e italiani: da Lucio Corsi a Khalab, passando per Kerala Dust, Noga Erez e Omar Souleyman e Coco Maria. Inoltre, Apolide rafforza il suo impegno verso la sostenibilità coinvolgendo artisti che promuovono politiche ambientali.

Nextones Festival

Dal 20 al 23 luglio si terrà Nextones, il festival internazionale della Fondazione Tones on the Stones, dedicato all’avanguardia artistica e alla musica elettronica. Organizzato insieme a Threes Productions, Nextones è uno dei principali eventi della stagione di Tones Teatro Natura, uno spazio performativo situato in una ex cava di granito nella Val D’Ossola. Il festival propone performance multimediali, live audio-video, dj set e attività all’aperto che esplorano l’ecosistema artistico e promuovono un dialogo tra arte e ambiente. L’edizione di quest’anno presenterà artisti come Hatis Noit, Pontus Lidberg, Holy Tongue, Stenny, Courtesy, Katatonic Silentio&Lorem, Lorenzo Senni, Richie Hawtin e VTSS. L’identità visiva del festival è stata curata dal duo fotografico ICTM, mentre l’atmosfera unica di Villa Caselli sarà animata da un dj set di chiusura domenicale.

Komorebi Music Festival

Il Komorebi Music Festival, unico nel suo genere, si svolge nel suggestivo borgo di Trisobbio, immerso in un bosco lussureggiante. Ispirato al concetto giapponese di “komorebi”, che descrive l’effetto magico della luce del sole tra le foglie degli alberi, il festival offre un’esperienza immersiva in un’atmosfera unica. Questa edizione si terrà dal 21 al 23 luglio, presso il Castello di Trisobbio, e proporrà tre giorni di musica, natura e condivisione. Tra gli artisti internazionali e talenti locali si esibiranno Ian Pooley, Peter Van Hoesen, Voodoos and Taboos, Harmonious Thelonious, Yamila e molti altri. Il festival offre anche un’esperienza culinaria curata dai partner locali.

TOdays Festival

La nona edizione di TOdays, diretta da Gianluca Gozzi, si terrà dal 25 al 27 agosto. Il festival accoglierà 121 artisti nazionali e internazionali, inclusi 12 band provenienti da 29 Paesi diversi, come Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Australia, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Francia, Belgio e Germania. Di queste band, 8 si esibiranno in esclusiva nazionale e 9 si esibiranno per la prima volta a Torino. Durante il festival, che durerà oltre 30 ore, ci saranno concerti, arte, incontri, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e incontri con i migliori artisti della scena musicale contemporanea. Tra gli artisti presenti ci saranno Wilco, Verdena, Christine and the Queens, Warhaus, Sleaford Mods, L’Impératrice, Les Savy Fav, Anna Calvi, Ibibio Sound Machine, King Hannah, Gilla Band e Porridge Radio.

Jazz Re:found

Jazz:Re:Found torna al borgo di Cella Monte dal 31 agosto al 3 settembre con nuovi artisti nella line-up. Il boutique festival nel Monferrato, amato dagli appassionati di jazz e black music, celebra il suo quindicesimo anniversario. Jazz:Re:Found festeggerà il suo compleanno a Cella Monte, nel Monferrato, patrimonio UNESCO, ospitando artisti di fama internazionale. Oltre ai nomi annunciati a marzo, si aggiungono Dardust, The Comet is Coming, Dingwalls presents Patrick Forge, Gilles Peterson, Janine Neye, Yes Masumi Endo & Iona Layland, Straight No Chaser presents Paul Bradshaw, Nicola Conte, Franco D’Andrea, Roberta Cutolo, Vittorio Barabino; Dimitra Zina, Federico Albanese, Handson Family, Kau, Rolrolrol, Turbojazz (Liveband), Wax Up!. Questa line-up eclettica si unisce a Ben Ufo, Echt!, Elise Trouw, Gilles Peterson, JZ:RF Selectors, Kety Fusco, Khalab, Lander & Adriaan,, Lefto Early Bird, Louie Vega, Mr Scruff, Radio Banda Larga e Zohar, annunciati nella prima wave a marzo.