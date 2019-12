E' stata trovata morta su una spiaggia Holly Capron, la modella inglese scomparsa da oltre una settimana.

Era scomparsa dal 25 novembre 2019 ed è stata trovata morta su una spiaggia nella contea del Devon: questa la triste vicenda di Holly Capron, modella di 28 anni sul cui decesso è stata aperta un’inchiesta.

Trovata morta la modella Holly Capron

Pochi giorni prima di far disperdere le sue tracce aveva telefonato ad alcuni suoi amici dicendo loro di essere sconvolta mentre si trovava da sola in un parco di notte. Poco dopo di lei non si è più saputo nulla, fino a quando nella giornata di domenica 1 dicembre non è stato trovato il suo cadavere sulla spiaggia di St. Mary a Brixham. Ancora sconosciuto cosa le sia successo esattamente, cosa che potrà essere stabilita con certezza solo una volta arrivati i referti degli esami del medico legale.

Per ora si sa che Holly ha avuto un passato caratterizzato da disturbi mentali che diverse volte l’avevano portata ad allontanarsi da casa.

Le sue fughe però, come affermato dall’amica Sophie Bowlas, non erano mai durate più di 24 o 48 ore. Lei stessa ha infatti definito assolutamente strana un’assenza così prolungata. “Siamo tutti sconvolti dalla sua morte. Era una ragazza piena di vita e di energia. Sorrideva sempre anche quando la vita la faceva andare incontro a delle difficoltà“, ha affermato ai giornalisti.

Anche un altro amico di Holly, il fotografo Tony Pattinson, ha confermato quanto detto da Sophie e aggiunto che da tempo la 28enne combatteva contro i demoni. Ciò l’aveva anche spinta a creare delle pagine su Facebook per aiutare chi avesse i suoi stessi disturbi.





La giovane faceva la modella da quanto aveva 19 anni e ha lasciato un figlio di soli 24 mesi.