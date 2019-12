Si ribaltano in auto: in attesa dei soccorsi girano video su TikTok

Coinvolte in un incidente d'auto, due ragazze hanno ingannato l'attesa dei soccorsi girando un video su TikTok.

Due ragazzi statunitensi sono rimaste vittime di un incidente stradale che ha visto la loto auto ribaltarsi completamente su un lato: mentre attendevano che arrivassero i soccorsi hanno pensato di girare un video su TikTok, diventato virale dopo poche ore.

Incidente in auto: il video su TikTok

Le protagoniste dell’episodio sono Marissa Brodas e Katie Cornette. Le sue stavano viaggiando insieme su un’auto quando, a causa di un problema sorto ad uno pneumatico, la stessa si è capovolta distruggendosi completamente. Miracolosamente le giovani sono rimaste illese ma hanno dovuto chiamare i soccorsi perché impossibilitate ad uscire da sole dalla vettura di cui non riuscivano ad aprire le portiere.

Questi ci hanno impiegato una ventina di minuti ad arrivare, così hanno pensato di ammazzare il tempo di attesa accendendo il telefono e accedendo a TikTok.

L’app cinese, molto popolare e comune tra i teenager soprattutto americani, permette di creare brevi clip musicali eventualmente modificandone la velocità di riproduzione e aggiungendo filtri.

Hanno così girato un video in cui si mostravano sorridenti e facevano vedere le condizioni in cui versava la loro auto. Un gesto che ha subito fatto discutere e suscitato critiche e polemiche sul web, che le ha accusate di non avere il minimo rispetto per chi da un incidente stradale ne è uscito in gravi condizioni. A contribuire alla diffusione del video ci ha pensato anche lo Youtuber Zane che l’ha condiviso sul suo profilo Twitter instaurando una discussione con migliaia di utenti.

These girls got into an accident, flipped their car, and still managed to get a TikTok up pic.twitter.com/MPxnOFgBhW — zane (@zane) November 20, 2019

Nonostante le accuse, le due si sono registrate anche pochi giorni dopo il sinistro sempre su TikTok.

Qui hanno imitato quanto accaduto ridendo e scherzandoci sopra.