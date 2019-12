Le regioni montuose del nord del Pakistan si tingono di bianco: una fitta nevicata è caduta nella giornata di sabato 21 dicembre.

Il Medio Oriente sta godendo di fortissime nevicate nel mese di dicembre. In particolare gli abitanti dei villaggi intorno alle regioni montuose nel nord del Pakistan, hanno assistito a una fitta nevicata nella giornata di sabato 21 dicembre. Il paesaggio è pittoresco: la neve ha letteralmente ricoperto i crostoni e raggiunto altezze incredibili. In Italia, invece, le temperature rimangono ancora al di sopra delle medie stagionali e le nevicate si limitano soltanto all’arco alpino. Vediamo nel dettaglio la situazione.

Fitta nevicata in Pakistan

Uno scenario incredibile sulle regioni montuose del nord del Pakistan: una fitta nevicata ha imbiancato i villaggi circostanti, che possono godere di un paesaggio pittoresco. Sabato 21 dicembre, infatti, la neve è scesa a fiocchi giganti e ha coperto il manto stradale e i crostoni delle montagne.

In Italia, invece, le temperature sono ancora al di sopra delle medie stagionali e la neve è limitata alle regioni alpine e soprattutto oltre i 1000/1200 metri. In compenso, però, le piogge e i temporali abbondano in questo periodo.

La prima neve dell’anno, però, era arrivata con largo anticipo lo scorso 10 ottobre sempre sul Babusar Pass, un famoso passo montano alto 4173 metri. Si tratta del punto più alto della Valle di Kaghan, in una zona amministrata dal Kashmir, ed è attraversato dall’Autostrada Nazionale N 15. In quell’occasione, inoltre, il passo venne chiuso a causa della neve che aveva raggiunto i 20 centimetri di altezza. A un mese di anticipo rispetto al normale arrivo della neve, si erano verificati numerosi disagi.