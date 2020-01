Una bambina di sette anni è stata violentata da due uomini in Pakistan: gli aggressori l'hanno poi affogata e uccisa.

Due uomini sono stati sorpresi nel distretto di Nowshera, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel Pakistan nord-occidentale mentre tentavano di affogare una bimba. A lanciare l’allarme sono stati i genitori che avevano mandato la piccola a un seminario al quale non si era presentata. La bambina di 7 anni, da quanto si apprende, è stata violentata e uccisa in Pakistan.





Pakistan, bambina violentata e uccisa

Orrore in Pakistan: una bambina di 7 anni è stata violentata e uccisa da due uomini nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. La Polizia ha riferito che a lanciare l’allarme sono stati proprio i genitori della piccola che hanno sorpreso gli aggressori in flagrante. Dopo averli messi in fuga sabato pomeriggio, i genitori hanno tentato di soccorrere la bambina, ma era ormai troppo tardi.

I due uomini l’avevano affogata in un serbatoio di acqua e uccisa. Il suo corpo è stato trasferito rapidamente in ospedale, ma per i medici non c’è stato nulla da fare. Alcuni esami hanno messo in luce le violenze che la piccola aveva subito prima di morire.

La popolazione locale, inoltre, dopo aver appreso la notizia, ha cercato di fermare gli assalitori che si trovano ora in custodia della Polizia. Le persone si erano mobilitate contro gli aguzzini e avevano tentato un linciaggio. Per scongiurare le violenze su minori, infine, il parlamento del Pakistan aveva approvato negli ultimi giorni un disegno di legge che prevedeva pene più severe per chi abusa di minori. Si va da un minimo di 10 anni di carcere a un massimo dell’ergastolo.