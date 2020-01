Un’infermiera somministra morfina a 5 neonati prematuri per calmarli, adesso rischia il carcere.

Un’infermiera tedesca è stata arrestata con il sospetto di aver somministrato della morfina, un farmaco oppiaceo utilizzato come potente analgesico, a 5 neonati prematuri in una clinica di Ulm, nel Baden-Wuerttemberg. Quello che ha aggravato la situazione è che i piccoli hanno rischiato la morte a causa di problemi respiratori, salvi solo grazie al rapido intervento del personale ospedaliero della clinica. Da delle successive analisi sono state riscontrate delle tracce della sostanza nel sangue e nelle urine dei neonati.

Infermiera somministra morfina a neonati

La segnalazione arriva dalla stessa clinica universitaria che si è subito rivolta alle forze dell’ordine per indagare sulla vicenda. Secondo le prime ricostruzioni la polizia avrebbe trovato nella struttura una siringa contenente latte materno mischiato a della morfina nell’armadietto dell’accusata. Secondo quanto hanno reso noto gli inquirenti in una conferenza stampa, l’infermiera adesso si trova in una misura di custodia cautelare in carcere, al momento non si conoscono ancora le motivazioni che hanno spinto la donna a compire questo orribile gesto, ma sembrerebbe che volesse tranquillizzare i bambini e evitare che piangessero.

L’infermiera nega tutte le accuse di omicidio doloso e lesioni gravi per i fatti avvenuti lo scorso 20 dicembre 2019, quando i piccoli hanno manifestato dei problemi respiratori, tutti contemporaneamente. La prima supposizione della clinica era stata un infezione alle vie respiratorie, ma le successive analisi hanno rivelato uno scenario ben più drammatico, ad opera dell’infermiera. La donna adesso si trova in carcere come misura cautelare, in quanto, viste le accuse che le sono state rivolte, vi è il pericolo che possa fuggire.