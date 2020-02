Bambino sbranato da rottweiler: morto per estrema perdita di sangue

Un bambino di quattro anni è morto dopo essere stato azzannato e sbranato da un rottweiler nel cortile della sua abitazione.

Tragedia in Ucraina, dove un bambino di quattro anni è stato sbranato dal rottweiler della nonna nel giardino della casa di famiglia. I due stavano per andare a fare una passeggiata quando l’animale, che viveva con loro da sole tre settimane, ha saltato il recinto per azzannarlo e causargli ferite gravissime.

Bambino sbranato da rottweiler

Denis, questo il nome della vittima, stava aspettando la nonna Olga nel cortile quando ad un certo punto il cane di quest’ultima l’ha visto e ha iniziato a correre nella sua direzione. La vicina di casa ha spiegato che mentre lui tentava di scappare, il rottweiler continuava ad inseguirlo fino a quando non lo ha azzannato. Il piccolo ha anche cercato di nascondersi dietro ad una recinzione ma, rimasto bloccato tra le sbarre, ha visto i denti del cane che affondavano letteralmente nel suo collo.

Essendosi accorta della situazione a causa delle urla, la nonna è subito corsa fuori dalla casa e ha tentato in tutti i modi di salvare il nipote.

Il tentativo è però stato fallimentare e lei stessa ha riportato ferite profonde alle sue braccia. Il bambino nel frattempo giaceva già in una pozza di sangue a causa delle gravissime lacerazioni alla testa, al collo, al torace, allo stomaco e agli arti. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari giunti sul posto.

Dopo aver sbranato il bambino, il cane si è calmato ed è rientrato nel suo recinto. Il medico ha spiegato che le forze dell’ordine sono entrate nel cortile impugnando una pistola ma l’animale ha avuto un comportamento pacifico e obbediva ai loro comandi.