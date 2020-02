Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata avvertita da moltissimi Paesi affacciati sul Mediterraneo. Il sisma ha spaventato gran parte dell’Europa nella mattinata di mercoledì 19 febbraio. Stando ai dati dell’Emsc, infatti, la profondità della scossa era pari a 10 chilometri. Si tratterebbe secondo gli esperti di uno sciame sismico che sta facendo tremare il Continente già da alcuni giorni. Nella stessa mattinata, inoltre, è stata rilevata anche una lieve scossa nel Tirreno.

Paura in molti Paesi affacciati sul Mediterraneo: una scossa di terremoto molto forte ha colpito la zona attorno alle ore 10 di mercoledì 19 febbraio. Da quanto si apprende dai sistemi dell’Emsc, la scossa aveva una profondità di 10 chilometri ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione.

La magnitudo era di 4.6 gradi sulla scala Richter. Inoltre, il sisma ha seguito una serie di scosse di assestamento che da alcuni giorni vengono segnalate nel Mediterraneo. Segnalazioni sono arrivate dalle coste della Libia, ma anche dalla Grecia, da Creta e in alcune zone della parte nord-occidentale dell’Egitto.

2 felt reports collected from #Libya after a M4.6 #earthquake just offshore this morning. If you felt it too please share your report using our free LastQuake app. pic.twitter.com/MjuOKmOB9B

— EMSC (@LastQuake) February 19, 2020