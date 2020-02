Coronavirus in Italia, la Francia protesta contro gli italiani

Nelle Antille è in corso una protesta contro gli italiani: il motivo dell'assembramento è legato all'esplosione dell'epidemia di coronavirus.

Si sta svolgendo una manifestazione di protesta contro gli italiani nelle Antille, appartenenti alla Francia: a preoccupare è la situazione coronavirus in Italia. I media locali hanno diffuso alcune immagini della manifestazione in Martinica: l’Italia è rappresentata come un teschio a causa dell’epidemia da Covid-19. “Un’enorme folle sta occupando l’Aeroporto Internazionale – scrive un utente su Twitter – perché martedì 3 Marzo atterra un aeroplano con 200 italiani che devono salire su una nave da crociera“. Da quanto si apprende, quindi, i francesi “vogliono impedire lo sbarco in tutti i modi”.