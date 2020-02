Paura venerdì mattina all'aeroporto di Mineta San Jose: un aereo di piccole dimensioni ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza.

Un aereo di modeste dimensioni con problemi al carrello ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Mineta San Jose. Da quanto si apprende, l’episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 28 febbraio. L’aereo privato, un Piper Malibu che trasportava quattro persone, proveniva dall’aeroporto regionale dell’Idaho Falls. Ha girato per diversi minuti attorno all’aeroporto prima di atterrare. Il personale dell’aeroporto di Mineta San Jose ha ricoperto una delle piste con della schiuma antincendio prima dell’atterraggio del velivolo. Non ci sarebbero feriti.

San Jose, atterraggio di emergenza

Paura venerdì mattina all’aeroporto di Mineta San Jose: un aereo di piccole dimensioni ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza. Da quanto si apprende, infatti, si è verificato un problema meccanico al carrello che non ha permesso un atterraggio normale.

A bordo del velivolo, inoltre, viaggiavano quattro persone. Un portavoce della Federal Aviation Administration ha dichiarato che l’aereo era un Piper PA-46 e il pilota avrebbe riferito di un problema con il carrello di atterraggio dell’aereo.

Il Piper Malibu è comunque riuscito ad atterrare in sicurezza sulla pista nonostante non avesse alcun carrello, scivolando fino a fermarsi dopo essersi appoggiato sul ventre. Sulla pista è stata sparsa della schiuma antincendio per evitare ulteriori gravi conseguenze. Tutte le operazioni aeroportuali, infine, sono state sospese per tutta la giornata di venerdì 28 febbraio. Non ci sono notizie su eventuali feriti o morti.