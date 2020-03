Terremoto nello Utah, Stati Uniti: scossa di magnitudo pari a 5.7

Forte scossa di terremoto negli Stati Uniti: il sisma ha colpito lo Utah alle ore 7 del mattino locali con una potenza pari a 5.7 gradi.

Alle ore 7 di giovedì 19 marzo è stato registrato il più forte terremoto mai avvertito nello Utah, Stati Uniti, dal 1992: il sisma aveva una potenza pari a 5.7 gradi sulla scala Richter. Nonostante non abbia causato alcun ferito, da quando si apprende, la scossa avrebbe danneggiato un tempio mormone locale. Inoltre, l’epicentro del sisma è stato localizzato dai sistemi intorno a Salt Lake City, nello Utah. Nel centro della città sono stati danneggiati edifici e sono state segnalate fighe di gas. Decine di abitazioni sono rimaste senza elettricità. Infine, anche l’aeroporto è stato chiuso in via precauzionale.

