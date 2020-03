La Germania si prapara a combattere il coronavirus. La Baviera ha deciso per il lockdown e molte altre regioni potrebbero seguirla a stretto giro.

Comincia a fare paura per davvero il coronavirus in Germania: la Baviera ha già deciso per il lockdown e molte altre regioni, ovvero i “land” tedeschi, potrebbero seguirla a stretto giro. “È la sfida più grande – ha detto la cancelliera Angela Merkel – dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi”. Stop alla circolazione nell’area della Baviera, insomma, per provare a formare la diffusione del contagio da Covid-19. La Germania sta pensando anche a nuove misure per limitare gli spostamenti in altre aree del Paese e per fronteggiare la crisi economica.

Coronavirus in Germania: lockdown in Baviera

A prendere la decisione di “chiudere” la Baviera è stata il Governo locale. Si potrà uscire solamente per questioni di necessità come gli acquisti indispensabili, per andare in farmacia o dal medico. Sarà possibile anche aiutare persone in difficoltà, fare visita al partner o anche fare sport.

Fare jogging da soli o al massimo in coppia sarà consentito. In molti hanno paragonato le misure del land della Germania sul coronavirus simili a quelle già in atto in Italia.

I provvedimenti allo studio della cancelliera

La cancelliera Angela Merkel incontrerà i ministri responsabili delle regioni per confrontarsi sui provvedimenti attuati e da attuare in Germania contro il coronavirus. Secondo più fonti a seguito dell’incontro Merkel potrebbe dichiarare il lockdown totale del Paese.





L’impatto della pandemia sull’economia

Quale impatto avrà la pandemia del coronavirus sull’economia della Germania? Il Governo sta provando a fare il punto. Contrastare un’emergenza simile potrebbe portare il Paese a rinunciare al freno al debito peraltro fissato dalla Costituzione. Le imprese tedesche saranno sostenute in tal modo.