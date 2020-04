È morto in Germania Steven Rovelli, il 31enne di Cusio affetto da coronavirus. Il ragazzo era stato trasferito a Lipsia.

Aveva solo 31 anni l’ultima vittima di coronavirus. Steven Rovelli, programmatore ardiofonico di Cusio (Bergamo) purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto dopo un mese di terapia intensiva nell’ospedale di Lipsia, dopo che era stato trasportato in Germania dall’ospedale Papa Giovanni XIII.e sue condizioni non sono mai migliorate e ieri mattina c’è stato il decesso.

Viveva a Bergamo in settimana per tornare nel week end in valle, dove gli piacevano le escursioni e i giri con la moto da trial. Dava una mano anche nel locale di famiglia, il ristorante «Pierino».





Aggiornamenti dalla Lombardia

Intanto in Lombardia è cresciuto di 21 in un giorno il totale ufficiale dei decessi, arrivato a 2.846.

La nuova somma dei casi positivi al virus è invece di 10.629, il terzo più basso della Lombardia. Giungono buone notizie invece dal cimitero di Bergamo, dove dopo sei settimane dall’inizio dell’emergenza sanitaria finalmente la chiesa si è svuotata di salme in attesa di cremazione.

Le ultime 21 salme sono state trasferite a Verona, mentre nella dala del forno crematorio ne rimangono altri 42. Numeri notevolmente in ribasso con quelli precedenti, e sembra che i numeri siano destinati a scendere ulteriormente nei prossimi giorni.