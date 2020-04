Spagna, i bambini possono uscire dopo 44 giorni di lockdown

I bambini in Spagna possono uscire dal lockdown: un'ora al giorno e distanza massima di 1 km da casa.

In Spagna, dopo settimane di lockdown e impossibilità di uscire di casa, arriva un primo via libera rivolto ai bambini. Tutti i minori di 14 anni potranno allontanarsi da casa dopo ben 44 giorni di confinamento. L’emergenza coronavirus esplosa nella penisola iberica in tempi due volte più veloci rispetto a quelli italiani, aveva imposto al governo di prendere delle decisioni drastiche, molto simili a quelle che l’Italia aveva già messo in atto da circa due settimane. Ora sembra, anche in Spagna, intravedersi una luce in fondo al tunnel e dunque la cintura di contenimento comincerà pian piano ad allentarsi.



Lockdown Spagna, i bambini possono uscire

I primi ad ottenere il via libera sono stati i bambini. La direttiva del ministero della Salute sul tempo libero dei minori è stata pubblicata ieri sera sulla Gazzetta ufficiale.

Le nuove condizioni di lockdown permetteranno a 6,3 milioni di cittadini sotto i 14 anni di uscire di casa un’ora al giorno tra le 9 e le 19, rimanendo nel raggio di un chilometro dalle proprie abitazioni e accompagnati da un adulto. Sono autorizzati skateboard e biciclette, ma i parchi pubblici rimarranno off-limits. Ogni adulto potrà accompagnare un massimo di tre bambini, che vivono con lui.





I bambini con sintomi di Covid-19 o che sono in quarantena per aver avuto contatti con contagiati, non potranno ovviamente uscire. Le altre restrizioni rimangono in vigore al momento, ma il governo del premier Pedro Sanchez sta valutando un loro ulteriore allentamento nella seconda metà di maggio.