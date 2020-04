Coronavirus in Uruguay, anziana si crea cordone di sicurezza fai da te

Sta facendo il giro del web la foto di un'anziana signora che in Uruguay si è costruita un cordone di sicurezza anti coronavirus davanti casa propria.

La quarantena anti coronavirus a cui gran parte del mondo è costretto a sottostare sta stimolando la creatività di molte persone, ma ciò che ha fatto un’anziana signora dell’Uruguay ha catturato l’attenzione del popolo del web durante questi ultimi giorni. La donna è stata infatti immortalata davanti la propria abitazione circondata da un cordone di sicurezza artigianale, creato molto probabilmente da lei stessa per poter prendere il sole in tanta pace fuori dalla porta di casa senza dover preoccuparsi del distanziamento sociale.



Coronavirus, l’idea di un’anziana in Uruguay



L’idea tanto semplice quanto efficace dell’anziana signora è stata quella di recintare l’area di fronte l’uscio di casa e attorno alla sua sedia con un classico nastro da cantiere, con tanto di bottiglie piene d’acqua a segnare il perimetro del cordone e avviso per i passanti “Non oltrepassare, pericolo”.

La donna è stata così immortalata in un’emblematica fotografia, condivisa in seguito dal giornalista argentino Jason Mayne, che ha commentato semplicemente con “Intanto in Uruguay”.

Non sono mancati ovviamente i messaggi di supporto alla donna da parte di numerosi utenti del web, come: “Mentre viviamo nel 2020, lei è già nel futuro. Merita un premio Nobel o un Ministero“, ma anche altri che hanno invece scritto: “Ho adorato l’idea di questa nonna! Semplice e innocente. Ora può prendere il sole da sola in pace, senza disturbare nessuno”. Insomma è proprio durante i momenti di difficoltà come questo che le persone umili si rivelano essere quelle più adattabili.