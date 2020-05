Katie Miller, la portavoce del vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence, è risultata positiva al coronavirus. I casi all’interno dello staff della Casa Bianca salgono dunque a due, dopo che giovedì scorso, 7 maggio, era stato riscontrato il contagio di un altro collaboratore di minor grado. Ripercorrendo gli spostamenti e i contatti avuti dalla Miller nelle ultime due settimane, si evince che la stessa abbia avuto molti contatti con il vicepresidente Pence, come era logico pensare, e con suo marito, Stephen Miller. Quest’ultimo è uno dei principali consulenti della Casa Bianca e avrebbe trascorso diverso tempo con il presidente Donald Trump. Per questo l’allerta a Washington è a livelli altissimi.



Thank you all for your prayers and well wishes. I’m doing well and look forward to getting back to work for the American people. 🇺🇸

— Katie Miller (@VPPressSec) May 9, 2020