Coronavirus, in Cina e in particolare a Wuhan tornano a salire i contagi da nuovo Covid-19.

Tornano a salire i contagi da Coronavirus in Cina e, in particolare, a Wuhan. Come evidenziato dai report locali, infatti, nel territorio asiatico nelle ultime ore si sono registrati diversi casi di persone positive al nuovo Covid-19. La Cina, infatti, ha riportato 17 nuovi casi di Coronavirus: un dato così alto non si registrava da due settimane. Inoltre, secondo le stime del governo cinese, 7 casi arriverebbero dalla Mongolia interna mentre 10 di questi sarebbero dovuti a contagi all’interno della famiglia.

Coronavirus in Cina: i dati dei contagi

Quali sono le zone della Cina più colpite da Coronavirus dopo due settimane? Si tratta delle aree dello Hubei (5), Jilin (3), Liaoning (1) e Heilongjiang (1). Ed è proprio Wuhan a far preoccupare il governo cinese: il focolaio della pandemia da Coronavirus torna a far parlare di sé. I soggetti trovati positivi, comunque, sono tutti asintomatici e non presentano disturbi tangibili.

A riferirlo è la Commissione sanitaria provinciale. Questi dati fanno il paio con quanto segnalato sabato 10 maggio: nuovi casi positivi da Coronavirus nel distretto di Dongxihu, la prima dal 4 aprile, dove il livello sanitario d’allerta è stato rialzato a basso a medio.





E nel resto del mondo come vanno i contagi da Coronavirus? Gli Stati Uniti continuano a far registrare dati preoccupanti sebbene siano in calo rispetto al passato: altri 776 morti per coronavirus in 24 ore, l’incremento più basso da marzo. Il totale dei decessi nel Paese sfiora ora gli 80mila, mentre i contagi registrati sono a circa oltre 1,33 milioni. In India, invece, si sono registrati 4.213 casi di coronavirus, il livello più alto in 24 ore dall’inizio della pandemia.

E adesso inizia a preoccupare…