Continua a preoccupare la situazione del Brasile: 8mila casi in un solo giorno. Ma Bolsonaro è 'fiducioso'.

La situazione Coronavirus in Brasile – con gli ultimi casi registrati a lunedì 18 maggio – continua a essere seriamente preoccupante. Si segnala, infatti, un incremento di 8mila casi in sole 24 ore. In Brasile, dunque, i numeri sono agghiaccianti: 241.080 casi totali con 16.118 morti. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute si evidenziano 7.938 nuovi positivi e 485 decessi: un incremento non indifferente rispetto a quanto registrato nella giornata di sabato 16 maggio.

Coronavirus in Brasile: cosa farà Bolsonaro?

Ma cosa farà Bolsonaro per il Coronavirus in Brasile? Il presidente verdeoro sembra orientato a continuare per la sua strada. La situazione politica e sanitaria è tutt’altro che tranquilla: da quando è iniziato il Covid-19 in Brasile – ormai due mesi dal primo decesso – ben due ministri della Salute hanno lasciato l’incarico in polemica con il presidente Jair Bolsonaro contrario a misure di contenimento troppo restrittive. La pandemia ha registrato nel primo mese 2.141 morti, ma ha rapidamente accelerato tra aprile e maggio, con 13.977 decessi totali.





La situazione nel resto del mondo è tutt’altro che tranquilla.

Per esempio, negli Stati Uniti i casi di Coronavirus continuano ad aumentare. E adesso c’è chi sostiene che una ripresa economica, senza vaccino da Covid-19, sarà impossibile. Lo afferma Jerome Powell, presidente della Fed. Il rischio concreto è quello di una seconda ondata in autunno che rischia di essere ancora più grave della prima.