Brutte notizie per il vaccino di Oxford sul Coronavirus: i macachi si ammalano.

Il vaccino di Oxford per il Coronavirus rischia di subire una brutta frenata: i macachi si ammalano. Dalle stelle alle stalle in poche ore, come era facilmente preventivabile in un periodo di lunga e faticosa ricerca. Giorni fa, infatti, l’Università di Oxford aveva annunciato di aver ottenuto risultati incoraggianti nei trial del suo ChAdOx1 con i macachi ed è ora in fase di sperimentazione umana. Il Governo britannico, addirittura, in merito a questo vaccino di Oxford si era sbilanciato nella promessa – qualora fosse andato tutto bene – di avviarne la distribuzione già a settembre. Ma la notizia di lunedì 18 maggio ha gettato i ricercatori nello sconforto.

Coronavirus e i macachi del vaccino di Oxford

Secondo quanto riporta il Telegraph, infatti, i macachi sottoposti ai trial si sono ammalati e questo sta mettendo in dubbio la efficacia del vaccino contro il Coronavirus sugli umani. C’è ottimismo, invece, sulla prima fase dei trial clinici della società statunitense Moderna che, in collaborazione con il National Institutes of Health, è fra le otto al mondo in fase di sperimentazione umana.

Lo studio, però, non è ancora stato sottoposto a revisione indipendente e, in ogni caso, l’eventuale vaccino non sarebbe pronto prima di gennaio.





Jane Halton, ex membro direttivo dell’Oms e oggi presidente della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, non vuole sentire parlare di ‘sovranismo sanitario‘: “Adesso siamo tutti nella stessa barca. Ma appena ci sarà un vaccino, temo che questa unità svanisca, lasciando il posto a un nazionalismo del vaccino, in cui ogni paese pensa prima a se stesso a discapito del resto del mondo, e sarebbe un disastro per tutti”.