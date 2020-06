Esplosione in una moschea di Kabul: morto l’imam e tre fedeli

Paura a Kabul, dove all’interno di una moschea ha avuto luogo un’esplosione che ha causato un bilancio di almeno quattro morti. Tutto è avvenuto durante la preghiera del venerdì e a perdere la vita sono stati l’imam Azizullah Muflih e tre fedeli.

Il portavoce del ministero dell’Interno Tariq Arian ha fatto sapere che dalle informazioni iniziali non si tratterebbe di un attacco kamikaze e che degli esplosivi collocati all’interno del luogo sacro, in particolare quella di Shir Shah-E-Suri, sono esplosi durante. La Polizia ha immediatamente isolato la zona e aiutato a spostare i feriti nelle ambulanze e negli ospedali vicini. Per ora il bilancio è di quattro morti ma non si esclude che possa aumentare.

Footage shows the aftermath of bomb explosion in Shir Shah Suri Mosque in Kart-e-Char area of PD4 in Kabul city.

At least four including the Imam of mosque were killed and a number of others wounded in Friday’s incident.@Reporterlyaf pic.twitter.com/5g9A0RXoBj

— Reporterly (@Reporterlyaf) June 12, 2020