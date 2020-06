Riaprono i centri sportivi: per garantire il corretto distanziamento sociale una palestra di Los Angeles ha installato dei box in plastica.

In California i centri sportivi hanno riaperto dopo il lungo lockdown per il coronavirus, ma a Los Angeles la palestra Inspire South Bay Fitness ha deciso di installare dei box in plastica per ottimizzare il distanziamento sociale tra i fruitori della struttura.

Attrezzi e pedane saranno igienizzati ogni cambio turno. Si potrà essere seguiti dai propri tutor. Nel frattempo, salgono a quasi 2,5 milioni i contagi in Usa, con 120mila i decessi. Preoccupano anche i contagi tra i membri dello staff di Donald Trump.

Los Angeles, box in plastica in palestra

Anche in California le palestre hanno riaperto dopo il lungo stop per il lungo lockdown, ma a Los Angeles qualcuno ha voluto prendere precauzioni extra contro i contagi installando dei box in plastica all’interno dei quali fare allenare, singolarmente, i clienti.

La Inspire South Bay Fitness a Redondo Beach ha deciso di applicare questa misura rigida all’interno della palestra per ottemperare alle misure di distanziamento sociale previste per i fruitori della struttura.







Le regole

I clienti si alleneranno all’interno dei box in cui troveranno gli attrezzi che vengono igienizzati a ogni cambio turno.

Si potrà entrare individualmente, ma si potrà essere seguiti dai propri insegnanti, muniti di mascherine, guanti e visiera.

Gli Usa stanno riaprendo tutte le attività, nonostante il bilancio dei contagi sia sempre più preoccupante. Secondo i dati della Johns Hopkins University, al 23 giugno il numero dei morti è salito a 120mila, così come quello dei contagi che ormai si aggira sui 2 milioni e 300mila.