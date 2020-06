Ancora un atto di violenza da parte della polizia negli Stati Uniti: nell’ultimo video circolato sui social network si vede come, nel mese di aprile, sia stato ucciso Carlos Ingram Lopez, un ragazzo di 27 anni ispanico. Luogo dell’evento è Tucson, in Arizona.

We Latinos deserve justice and protests too. I beg of you all to use your God blessed platform to bring justice to Carlos Ingram Lopez @oldmanebro @EBROINTHEAM @LAURASTYLEZ @Rosenbergradio @HOT97 https://t.co/2Ijegeb5w9

— Dennis B (@its_me_dennis_b) June 25, 2020