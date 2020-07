Coronavirus, Fauci: “Vaccino disponibile entro un anno e mezzo”

Secondo l'immunologo americano Anthony Fauci, il vaccino per il Coronavirus sarà disponibile entro un anno, forse anche di più.

L’immunologo americano Anthony Fauci prevede che il vaccino per il Coronavirus sarà disponibile entro l’anno prossimo, ma anche oltre. Questa la dichiarazione dell’autorevole scienziato nella task force della Casa Bianca nata per combattere la pandemia.



Anthony Fauci sul vaccino Coronavirus

Secondo quanto dichiarato da Fauci, questi ha ricevuto rassicurazioni dalle case farmaceutiche in merito alla produzione del vaccino. Sembra che ne verranno realizzate sino a 1 miliardo di dosi, per poterlo distribuire su scala globale senza distinzioni. L’immunologo americano sostiene la tesi della comunità scientifica, per la quale si pensa ci sarà un’immunità di gregge se un numero sufficiente di persone si vaccineranno.

Per questo motivo, non importa se il vaccino per il Coronavirus sarà efficace solo al 70-75%.





Gli Usa arriveranno per primi?

“Moderna” è una delle case farmaceutiche che stanno lavorando sulla produzione dell’antidoto, dal 27 luglio 2020 questo entrerà nella fase finale dei test clinici: un traguardo unico al mondo, finora.

Saranno 30mila le cavie umane che si sono proposte per partecipare alla sperimentazione, metà di queste riceveranno infatti una dose di 100 microgrammi mentre l’altra metà una sostanza placebo.

Secondo alcune indiscrezioni, la ricerca dovrebbe durare fino al 27 ottobre 2020 ma gli scienziati avvisano che i primi vaccini in commercio non saranno per forza i più efficaci e sicuri. L’immunologo Anthony Fauci ha inoltre dichiarato: “A meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più vasta.

Siamo soltanto all’inizio della pandemia globale che, molto probabilmente, peggiorerà ulteriormente prima di migliorare”.