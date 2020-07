Il colosso dell'e-commerce segnalato da Collective Shout per la vendita di bambole erotiche di bambini. Acquistabili anche neonati in silicone.

Alibaba mette in vendita bambole di bambini per giochi erotici. Per il pubblico australiano sullo store è partita la vendita di corrette riproduzioni di ragazze pre-pubescenti, neonati e bambini piccoli.

Sex dolls di bambini in vendita

Uno dei più grandi rivenditori online del mondo, Alibaba, ha messo in vendita bambole sessuali, anatomicamente perfette, che riproducono bambine pre-pubescenti, neonati e bambini piccoli.

Il tutto, per compratori australiani.

Un’indagine del gruppo di difesa Collective Shout ha portato alla luce un gran numero di bambole sul mercato Alibaba, nonostante il gigante dell’e-commerce si fosse precedentemente impegnato a rimuovere tali elenchi.

Uno dei commercianti ha persino fornito un video disgustoso di una bambola, mostrando tutti i dettagli anatomici, tra cui i genitali, dimostrando anche come potesse essere “usato”.

“Sono stata un attivista con Collective Shout per 10 anni e questo è il video più inquietante che abbia mai visto.

È profondamente angosciante da vedere”, ha raccontato la attivista Melinda Liszewski.

L’indagine ha rilevato che un gran numero di bambole di bambini viene rivenduta sotto il nome di “giovane ragazza”, “petto piatto” e “bambole del sesso per uomini”. Sono 18 i fornitori che le hanno messe in vendita.

Alcuni modelli sono piccoli fino a 65 cm, che è circa l’altezza di un bambino di sei mesi.

I costi dell’orrore

I costi delle bambole variavano da $ 250 a $ 500. “In un momento in cui vi è più consapevolezza che mai di abusi sessuali su minori – ha spiegato Melinda Liszewski -, come è possibile che un’azienda multimiliardaria come Alibaba possa trarre profitto dalla normalizzazione dello stupro dei bambini?”.

Possedere una bambola per scopi sessuali su minori è illegale secondo la legge australiana, ma i venditori elencati da Collective Shout hanno offerto la spedizione agli acquirenti locali.

I precedenti di Alibaba

Non è la prima volta che Alibaba viene attaccata per la vendita di bambole sessuali di bambini. Già nel 2018 l’Hong Kong Free Press citò l’azienda per la vendita di queste bambole.

Nel gennaio 2020, un altro rapporto dei media, questa volta dello Straits Times, ha rivelato vari venditori di bambole.

In una dichiarazione, un portavoce di Alibaba ha spiegato di monitorare in modo costante il proprio mercato per elenchi illeciti come questi.

“Manteniamo una solida politica di quotazione dei prodotti che vieta la quotazione da parte di venditori di terze parti di tutti gli articoli che descrivono o suggeriscono il sesso che coinvolgono minori, e i venditori di terze parti che violano la politica sono soggetti alle nostre misure disciplinari. Dopo la notifica di un numero di tali elenchi, abbiamo preso provvedimenti per rimuoverli”.

In modo allarmante, la sig.ra Liszewski ha dichiarato che alcuni dei venditori delle bambole del sesso che ha scoperto erano “verificati” dalla compagnia.

Collective Shout sta facendo una campagna per le società di carte di credito e di trasferimento di denaro per interrompere la propria attività con Alibaba fino a quando non farà di più per fermare la vendita di bambole per bambini.