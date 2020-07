Alcuni bagnanti sono rimasti per ore ad aspettare che l'esemplare di squalo mako venisse allontanato. Può ferire ed uccidere persone.

Paura in Spagna per l’avvistamento di uno squalo mako. Su una spiaggia della Costa de la Luz i bagnini hanno dovuto chiudere Zahara de los Atunes per delle ore. La guardia costiera ha cercato di spingere l’animale lontano dalla riva.

Si tratta di un esemplare più unico che raro, tra i più veloci al mondo.



Squalo avvistato in Spagna

Terrore tra i bagnanti in Spagna dove, oltre a dover fronteggiare il problema del coronavirus, la guardia costiera ha dovuto affrontare un nemico altrettanto feroce sulla spiaggia di Zahara de los Atunes, sulla Costa de la Luz.

Si tratta di uno squalo mako di circa 2 metri, avvistato da alcuni bagnini che si spostavano su una moto d’acqua. Per un paio d’ore è stato vietato il bagno, soprattutto ai bambini. Solo quando la guardia costiera è riuscita a far allontanare l’animale dalla spiaggia i bagnanti sono ritornati ad immergersi.

Chi è lo squalo mako

Lo squalo avvistato sulla Costa de la Luz spagnola è in grado di ferire ed uccidere persone. Nonostante il pericolo, però, solitamente non attacca. Si tratta di uno squalo di mare, in grado di viaggiare per oltre 3mila chilometri a 50 km/h e superare i 70 quando accelera per catturare la preda. Le velocità che riesce a raggiungere lo rendono uno dei pesci più veloci al mondo, il campione anche tra i suoi simili.

Oltre ad essere una specie rara per le velocità che riesce a raggiungere, il mako è anche un campione di salto in alto. Più volte è stato visto saltare dall’acqua con tutto il corpo, raggiungendo un’altezza pari a 7-8 metri.