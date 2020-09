Nonostante Mark Meadows, capo dello staff del presidente USA Donald Trump non abbia fornito ulteriori dichiarazioni, nella sala stampa è stata confermata la notizia che il Covid abbia colpito lo staff presidenziale. Lo stesso presidente in persona ha confermato la notizia di 1 positivo nello staff di Trump senza entrare nei particolari, e tagliando subito corto:

Kayleigh McEnany confirms that there was a positive Covid test among a White House staffer, but Trump quickly points out that “it was not anybody that was near me” as if he’s the only person in the world that matters pic.twitter.com/xq6iOleSQ3

— Aaron Rupar (@atrupar) September 16, 2020