Paul Van Noy pastore no mask della chiesa Candlelight negli USA è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato in terapia intensiva.

Paul Van Noy, un pastore della chiesa Candlelight nella cittadina di Coeur d’Alene in Idaho negli USA, è risultato positivo al Coronavirus. Il pastore era un convinto no mask e nelle sue celebrazioni invitava spesso la sua comunità parrocchiale a non indossare le mascherine.

Oltre ad aver contratto la Covid-19, il pastore statunitense è stato anche ricoverato in terapia intensiva. “Non volevamo diffondere il virus, ci scusiamo”, ha dichiarato successivamente. Con lui sono risultati positivi la moglie Brenda e altri cinque suoi parrocchiani.



Covid, pastore no mask positivo

Nella cittadina di Coeur d’Alene in Idaho negli Stati Uniti un pastore della chiesa Candlelight convinto no mask è risultato positivo al Coronavirus ed è finito in terapia intensiva. L’uomo nelle sue celebrazioni invitava la sua comunità a non indossare la mascherina e soprattutto sosteneva che nessuno doveva dire all’altro di indossarla, così come dichiarato dallo stesso in una celebrazione del 22 luglio. L’uomo aveva trascorso le ultime due settimane in terapia intensiva.

Anche la moglie Brenda è risultata positiva pur non avendo avuto bisogno di cure ospedaliere. Insieme ad sono stati contagiati altri cinque parrocchiani.

In un precedente post su Facebook, Paul Van Noy aveva dichiarato: “Non chiuderemo la nostra chiesa, non smetteremo di cantare lodi al Signore e non ci sarà richiesto di indossare maschere”. Il tono tuttavia, in seguito a quanto accaduto è cambiato: “Non volevamo, ovviamente, diffondere il virus, ci scusiamo con tutti”.

Intanto la chiesa è stata chiusa per essere sanificata, ma verrà comunque riaperta al pubblico per le prossime celebrazioni.