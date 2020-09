Avvelena 25 bambini, maestra killer condannata a morte in Cina. Uno dei piccoli, che andavano tutti all'asilo, purtroppo non ce l'ha fatta.

Maestra avvelena bambini dell’asilo, 25 di loro ricoverati d’urgenza in ospedale: uno di loro non ce la fa e purtroppo muore, dopo 10 mesi di ricovero. Dramma in Cina, nella città di Jiaozuo, dove Wang Yun è finita in manette lo scorso anno per aver somministrato ai suoi piccoli alunni del porridge avvelenato.

Cina, maestra avvelena bambini

Dopo aver mangiato quella che sembrava la solita colazione, i bimbi hanno iniziato a sentirsi davvero male, dando di stomaco e svenendo, tanto che è stato necessario l’intervento delle ambulanze per portarli in ospedale. Oggi, il verdetto del tribunale che vede la donna colpevole di un terribile crimine, per aver avvelenato 25 alunni con del nitrato di sodio mescolato al porridge.

La donna avrebbe compiuto l’efferato gesto come vendetta nei confronti di una sua collega, a seguito di un litigio sul lavoro.

La sostanza utilizzata, viene spesso impiegata come additivo alimentare per la stagionatura della carne, può essere però tossica in quantità elevate. In una nota della corte si legge: “La signora Wang ha compiuto un gesto spregevole e crudele, le conseguenze dei suoi crimini sono estremamente serie e merita una punizione severa”.

Non è la prima volta

In passato Wang Yun era finita sui giornali di tutto il mondo per aver avvelenato il marito, dopo aver acquistato del nitrato di sodio online e averlo poi mischiato con il suo cibo.

Fortunatamente, l’uomo ha solo riportato ferite lievi e forse questa conseguenza poco grave ha spinto l’insegnante di scuola materna a reiterare il suo crimine, nei confronti degli alunni.