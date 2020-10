Pare il contatto si sia verificato il giorno 15, per dieci giorni dovrà rimanere in isolamento saltando gli appuntamenti del cerimoniale

Brigitte Macron, la premiere dame di Francia, si trova in isolamento dopo essere entrata in contatto con una persona positiva al Covid-19. La sua frenetica attività di rappresentanza può averla fatta entrare in contatto con una persona positiva al virus che potrebbe averla contagiata anche se solo l’esito del tampone potrà rivelarlo.

E’ impossibile per una donna con il suo ruolo e al sua visibilità sottrarsi agli impegni di Stato, in questo periodo di crisi sanitaria particolarmente numerosi ed impegnativi.

Covid, Brigitte Macron è in isolamento

La Signora Macron non ha sintomi ma, come prescrive il protocollo sanitario, la consorte del presidente Emmanuel Macron eviterà contatti con altre persone per una settimana. Ne dà notizia il suo entourage in un comunicato stampa.

Brigitte Macron, secondo quanto si apprende, ha incontrato giovedì 15 ottobre una persona positiva al Covid-19 e con sintomi. Abbiamo raccontato di come sia risultato positivo al virus anche il presidente della Polinesia francese, Edouard Fricht che comunque è stato in Francia per oltre una settimana ma dovrebbe aver lasciato Parigi qualche giorno prima della potenziale data di contatto della signora Brigitte. Sono tantissime le persone che la donna incontra ogni giorno a causa dei suoi impegni istituzionali e sarà difficile stabilire con esattezza con chi possa avere avuto un contato potenzialmente pericoloso.

Asintomatica. Non sarà ai funerali del professore

Non le sarà possibile, quindi, essere presente alla cerimonia in memoria dell’insegnante decapitato, mercoledì sera alla Sorbona. Brigitte Macron resterà in isolamento e “prenderà precauzioni anche nella sua vita privata”, come riferisce il suo entourage nel comunicato. La tragedia che ha colpito la Francia, ed ha visto la morte per mano di un giovane ragazzo 18enne del professore Samuel Paty, ha particolarmente scosso l’opinione pubblica tanto che i funerali avranno la forma della cerimonia di Stato e si svolgeranno nella sede della prestigiosa Università parigina.

Ma questa non sarà la sola occasione ufficiale che la premiere dame di Framcia sarà costretta a disertare a causa della pandemia e della segnalazione che ha ricevuto pur lasciandola perfettamente in forma e priva di alcun sintomo.