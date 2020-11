Il presidente russo, stano ad alcuni tabloid d'oltremanica, sarebbe in gravi condizioni di salute

Il presidente russo, Vladimir Putin, “ha il cancro” e ha subito “un intervento chirurgico d’urgenza a febbraio”. Queste le indiscrezioni apparse su alcuni giornali britannici, tra i quali i tabloid Sun, The Mirror e Daily Mail. La fonte sarebbe il politologo Valery Solovei, lo stesso che poco tempo fa aveva sostenuto che Putin era affetto dal morbo di Parkinson.

Solovei ha poi aggiunto che Putin intende annunciare la sua uscita di scena all’inizio del prossimo anno. Secondo un’altra fonte, Putin avrebbe inoltre subito un intervento per asportare un cancro addominale.

“Putin malato di cancro”

Solovei sostiene di avere fonti nella stanza dei bottoni al Cremlino, “all’epicentro di dove si prendono le decisioni”. Da qui sarebbe venuto a sapere che Putin ha due tipi di traumi, “uno di natura psico-neurologica, l’altro tumorale.

Se qualcuno è interessato all’esatta diagnosi, io non sono un dottore e non ho neppure il diritto etico di rivelare questo tipo di problemi. Ma la seconda diagnosi è di gran lunga, di gran lunga più pericolosa. Perché il morbo di Parkinson non minaccia lo stato fisico, ma limita solo le uscite pubbliche. Ma adesso c’è una diagnosi con esito fatale“.

Solovei ha poi aggiunto che Putin potrebbe nominare come suo successore la figlia Katerina Tikhonova, 34 anni.

La stessa che a ottobre aveva annunciato di essersi già inoculata il vaccino Sputnik V.

Naturalmente il Cremlino ha smentito categoricamente la notizia. La salute del presidente russo rimane dunque un segreto di Stato e non è la prima volta che al riguardo circolano speculazioni. Molte volte, infatti, c’è stato chi ha ipotizzato che Putin era affetto dal morbo di Parkinson. Difficile sapere se le informazioni si fondassero su una base di verità e se stessero cercando di minare l’immagine del Presidente russo.

Putin, infatti, ha costruito la sua carriera politica anche dando l’immagine di un uomo forte e invincibile, capace quindi di sconfiggere anche le più terribili malattie.