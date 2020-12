In Svizzera tutti a sciare. La maxi folla all'entrata della funivia crea inevitabili polemiche.

Dopo tante polemiche, la Svizzera ha deciso di riaprire gli impianti sciistici con le naturali problematiche legate all’impossibilità di conciliare una vacanza in montagna con l’emergenza pandemica. Nel weekend molte le persone che hanno assediato le zone tipiche del turismo invernale locale, con seguenti assembramenti, foto sui social e polemiche.

L’istantanea di un folla all’entrata della funivia nella stazione sciistica di Verbier, nel Canton Vallese, ha nello specifico spinto il governo locale ha chiedere dei provvedimenti adottati solo quale ora dopo. Verranno inseriti dei segnali a terra, verrà garantito il distanziamento e inserito personale aggiuntivo.

Svizzera, folla all’entrata della funivia

Come ha spiegato Laurent Vaucher, direttore di Téléverbier, “il danno è stato fatto e non potevamo più correggere la situazione in quel momento”, ma “questa mattina abbiamo messo in atto le misure che volevamo implementare durante la settimana. Abbiamo ancora qualche aggiustamento da fare, ma siamo pronti”. “Lo scivolone è stato corretto – dice invece il consigliere di Stato Christophe Darbellay – ora faccio appello alla responsabilità individuale perché tutto funzioni senza intoppi”.

Stando poi a quanto riportato dal quotidiano LeNouvelliste, le autorità cantonali sarebbero molto spaventare per quello che potrà accadere durante il periodo natalizio e per questo vorrebbero dei provvedimenti drastici come la chiusura degli impianti.

Ricordiamo inoltre che, stando all’attuale regolamento, dal 22 dicembre in Svizzera l’apertura delle singole stazioni invernali sarà autorizzata dai cantoni che dovranno prima trovare conferma nella situazione epidemiologica locale. Sarà poi loro compito predisporre che nelle zone sciistiche venga rispettato l’obbligo di mascherina e il distanziamento nelle file di attesa di accesso agli impianti.