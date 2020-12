Il comitato di advisor scientifici della FDA ha raccomandato l'autorizzazione d'emergenza alla distribuzione del vaccino Pfizer.

La commissione consultiva di esperti della Food and Drug Administration (FDA) si è pronunciata a favore dell’autorizzazione di emergenza per la somministrazione del vaccino sviluppato dalla Pfizer. Nonostante il parere non sia vincolante, di fatto apre la strada per l’approvazione dell’antidoto e per il via libera alla sua distribuzione negli Stati Uniti.

Stando a quanto riportato dai media americani, il verdetto è giunto con 17 voti a favore, 4 contrari e un astenuto. Il panel dei consiglieri ha riconosciuto la sicurezza e l’efficacia del vaccino per l’utilizzo in soggetti a partire dai 16 anni e ha sottolineato come i benefici dello strumento siano maggiori dei rischi. Nella sperimentazione si sono infatti osservati soltanto 8 casi di Covid-19, manifestati almeno 7 giorni dopo la seconda dose del vaccino, e 162 casi tra gli individui che hanno ricevuto il placebo.

La Food and Drug Administration non è tenuta ad agire secondo il parere degli advisor scientifici anche se di norma segue le indicazioni del panel. Il commissioner dell’agenzia Stephen Hahn ha spiegato che la decisione dell’organismo, potrebbe arrivare nel giro di qualche giorno. Dopo il semaforo verde dell’agenzia, il secondo per il vaccino Pfizer dopo quello della Gran Bretagna, l’amministrazione procederà all’invio immediato di milioni di dosi.

Per quanto riguarda l’Europa, il parere dell’Agenzia del Farmaco è previsto per il 29 dicembre 2020 e l’arrivo dei vaccini a gennaio 2021.

Ci si aspetta che sul territorio statunitense siano subito disponibili 2,9 milioni di dosi per iniziare con la somministrazione. I primi a beneficiare del vaccino saranno, secondo il piano, il personale sanitario e gli ospiti delle strutture di lungodegenza.