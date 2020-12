Il Presidente eletto Joe Biden si vaccinerà pubblicamente davanti alle telecamere lunedì 21 dicembre.

Si vaccinerà pubblicamente davanti alle telecamere il presidente eletto Joe Biden. Una scelta la sua quella di sottoporsi al vaccino anti-covid importante in un periodo in cui gli Stati Uniti detengono il record di contagi che ormai ha toccato quota oltre 17 milioni di casi di cui solo nelle ultime 24 ore 3656 vittime.

La vaccinazione pubblica di Joe Biden rappresenta quindi un modo per rafforzare il legame con gli Stati Uniti che potrebbe dunque apparire sfiduciato. Oltre a ciò non bisogna dimenticare che il presidente Biden con i suoi 78 anni rientra nei soggetti a rischio.

Nel frattempo, il primo che si è sottoposto a vaccinazione alla Casa Bianca è stato Mike Pence, vicepresidente e a capo della task force anti virus alla Casa Bianca e con lui la coniuge Karen. Tra gli ex presidenti si faranno vaccinare Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama.

Usa, Joe Biden si vaccinerà

