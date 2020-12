In una settimana i casi positivi al virus a Londra sono raddoppiati: la nuova variante sembra essere più contagiosa del ceppo più comune.

Secondo le prime ricerche la variante inglese del virus sarebbe più contagiosa rispetto agli altri ceppi. Studiando la situazione epidemiologica del Regno Unito, gli esperti hanno rilevato che nonostante le restrizioni la curva dei casi continua ad aumentare.

Variante inglese più contagiosa

Da giorni il paese sta infatti facendo i conti con un’impennata di contagi. Anche se le autorità della stragrande maggioranza delle regioni hanno imposto delle misure restrittive e dei divieti, non sembra esserci territorio esente dal picco di soggetti positivi al coronavirus. Una delle zone più colpite è Londra, i cui casi confermati sono raddoppiati nell’ultima settimana rispetto ai sette giorni precedenti.

Oltre alle positività hanno subito un aumento anche i ricoveri in ospedale di pazienti con sintomi riconducibili al Covid così come i decessi.

Per il momento non si hanno comunque evidenze che la nuova variante porti ad una forma di malattia più grave: attualmente l’unica ipotesi presumibile è che si trasmetta più facilmente e velocemente. É per questo che preoccupa più delle centinaia di altre mutazioni subite dall’infezione durante la pandemia. Gli esperti assicurano che i vaccini attualmente sviluppati dovrebbero comunque essere efficaci.

Il paese della Gran Bretagna col maggior numero di casi positivi al giorno è il Galles, seguito da Inghilterra e Nord Irlanda.

Quarta invece la Scozia, che pare essere la meno colpita Le aree più colpite sono quelle più densamente abitate come Londra e Birmingham.